Бакинский порт перевыполнил прогноз по грузообороту на 2021 г.

БАКУ /Trend/ - В 2021 году грузооборот Бакинского международного морского торгового порта вырос на 14,6 процента, перевалка сухих грузов – на 66 процентов, а перевалка контейнеров - на 11,6 процента по сравнению с 2020 годом, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу порта.

По ее данным, таким образом прогноз по грузообороту выполнен на 104 процента.

«Наблюдаемый рост грузоперевозок расширяет транзитные возможности Азербайджана в данном регионе, и, в частности, рост контейнерных перевозок можно квалифицировать как показатель интеграции транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан, в международную логистическую сеть», - говорится в сообщении, размещенном на сайте порта.

В информации отмечается, что в 2021 году перевалка портом грузов выросла на 14,6 процента по сравнению с 2020 годом - до 5,6 миллиона тонн. При этом доля транзитных грузов составила 92,7 процента от общего объема грузооборота (свыше 5,1 миллиона тонн).

"Данный показатель также является результатом заинтересованности третьих стран в международных транспортных коридорах, проходящих через Азербайджан", - отмечается в сообщении порта.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)