Паромный терминал Бакинского порта сократил перевалку ж/д вагонов

БАКУ /Trend/ - В 2021 году было зафиксировано снижение на 18,7 процента в перевалке железнодорожных вагонов паромным терминалом Бакинского международного морского торгового порта, передает в среду Trend со ссылкой на порт.

«В прошлом году количество железнодорожных вагонов, транспортированных через Бакинский порт, составило 30 426, из них 20 867 были перевезены по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку (68,6 процента), 9 559 - Баку-Курык/Актау-Баку (31,4 процента). Несмотря на сокращение в прошлом году транспортировки большегрузных транспортных средств (TIR) по сравнению с 2020 годом, этот показатель вырос на 17 процентов по сравнению с 2019 годом. Даже при определенном спаде в процентном показателе в вышеуказанных областях положительная тенденция сохранилась в общем объеме обработанных грузов», - говорится в сообщении порта.

В целом, как отмечается, результаты, полученные Бакинским портом в 2021 году, оцениваются положительно, и прогноз на прошлый год выполнен на 104 процента.

Увеличение перевалки грузов Бакинским портом характеризуется непосредственно как рост ненефтяного ВВП Азербайджана и укрепляет позиции страны в качестве транспортно-логистического узла в регионе, отмечается в сообщении порта.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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