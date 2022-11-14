Перевалка грузов через Бакинский порт возросла - Эльмар Хабибли

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2022 года перевалка грузов через Бакинский порт превысила 5,456 миллиона тонн, что на 14 процентов больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал глава пресс-службы Бакинского порта Эльмар Хабибли.

По его словам, в отчетный период было перевалено свыше 44 тысяч TEU-контейнеров, что на 28 процентов больше, чем в январе-октябре 2021 года.

«Кроме того, рост перевалки колесной техники составил 31,5 процента - до свыше 41 тысячи единиц грузовых автомобилей, а перевалка пассажирских автомобилей выросла в шесть раз», - сказал Хабибли.

Он подчеркнул, что грузы в Азербайджан прибывают из стран Центральной Азии и транзитом отправляются в Европу.

«Свыше 90 процентов прибывающих грузов направляются на экспорт», - добавил Хабибли.