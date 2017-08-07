В Казахстане еще одна авиакомпания получила право летать в Европу

7 августа 2017 14:29 (UTC+04:00)

Еще одна казахстанская авиакомпания получила аккредитацию Еврокомиссии (ТСО) и теперь будет летать в страны Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИР РК.

Как сообщили в ведомстве, «казахстанская авиакомпания «Comlux-kz» успешно прошла процедуру аккредитации Еврокомиссии (ТСО) и получила право летать в Европу».

«С учетом этого уже 4 казахстанских перевозчика могут осуществлять полеты в Евросоюз: Эйр Астана, Прайм, Казэйрджет и Comlux-kz», - отметили в Комитете гражданской авиации.

ТСО - это специальная процедура аккредитации авиакомпаний иностранных государств для полётов в Европу. Внедрена в 2014 году.

Azernews Newspaper
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