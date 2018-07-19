Китайская автомобильная компания построит комплекс заводов в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Крупная китайская автомобильная компания DongFeng планирует построить в Северо-Казахстанской области комплекс заводов.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ТОО "СКО СП KAZ" Ержан Артыкбеков по итогам встречи руководства Северо-Казахстанской области с официальной делегацией китайской провинции Хубэй, передают в четверг казахские СМИ.

По словам Ержана Артыкбекова, на заводах DongFeng будут производиться большегрузы, коммунальная техника, а позже – малая авиация. Компания планирует строительство комплекса заводов в индустриальной зоне Петропавловска индустриального парка.

"Первоначально проект планировался на одной тысяче гектаров, но в связи с тем, что это старт-ап, уменьшили до 165 гектаров. Сейчас — начальная стадия получения разрешений госорганов на реализацию этого проекта, который рассчитан на шесть лет. Начало реализации намечено уже на 2019 год, до этого необходимо провести ряд процедурных согласований с госорганами Казахстана и Китая", – пояснил Артыкбеков, подчеркнув, что это будет машиностроительный проект с полным циклом производства и сборки на месте.

Кроме того, по словам председателя наблюдательного совета, на первом этапе компания DongFeng планирует инвестировать в проект 500 миллионов долларов США. Общая сумма инвестиций — более 3 миллиардов долларов.

"Будет создано от 3 до 4 тысяч рабочих мест. Для подготовки кадров в рамках проекта построят образовательный центр. Подготовка специалистов будет вестись от профтехобразования до уровня вузов, и эти этапы будут проходить здесь. Из подготовленных кадров будут отбирать тех, кто пройдет дальнейшее повышение квалификации в Китае и вернется обратно в Петропавловск. На отведенной территории будет построен целый микрорайон с жилым комплексом и объектами социальной инфраструктуры для нужд жителей, так как одно из требований компании – человек не должен добираться до работы пешком более 20 минут", — рассказал Артынбеков.

Отмечается, что производство будет экспортоориентированным, так как рынок Казахстана недостаточен для мощности завода. В качестве основных рынков сбыта рассматриваются страны Центральной Азии и Восточной Европы.

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