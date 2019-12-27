Посольство Казахстана в Азербайджане приспустит флаги в связи с авиакатастрофой в Алматы

БАКУ/Trend/ - Посольство Казахстана в Азербайджане приспустит флаги в связи с объявлением 28 декабря днем общенационального траура в Казахстане, сообщили Trend в посольстве.

Президент Казахстана Кассым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении самолета близ международного аэропорта Алматы.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На данный момент, как сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков, аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета Bek Air завершены.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находилось 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. Всего в результате происшествия, по состоянию на 15:00, погибли 12 человек, госпитализировано 53 человека.

В результате крушения самолета в Казахстане приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.