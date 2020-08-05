Президент Казахстана выразил соболезнования Президенту Ливана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Ливана в связи с произошедшим в порту Бейрута взрывом, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

«Сегодня в телефонном разговоре с Президентом Ливана Мишелем Ауном выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время разрушительного взрыва в порту Бейрута», - написал Президент на своей странице в Twitter.

«Высказал просьбу принять меры по обеспечению безопасности граждан РК (около 200 человек), включая казахских дипломатов и военных, несущих службу в рамках миротворческих сил ООН», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Ливана выразил благодарность за соболезнования и обещал принять меры по обеспечению безопасности наших граждан, подчеркнул Президент РК.