Президент Казахстана выразил соболезнования Президенту Ливана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Ливана в связи с произошедшим в порту Бейрута взрывом, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
«Сегодня в телефонном разговоре с Президентом Ливана Мишелем Ауном выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время разрушительного взрыва в порту Бейрута», - написал Президент на своей странице в Twitter.
«Высказал просьбу принять меры по обеспечению безопасности граждан РК (около 200 человек), включая казахских дипломатов и военных, несущих службу в рамках миротворческих сил ООН», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Ливана выразил благодарность за соболезнования и обещал принять меры по обеспечению безопасности наших граждан, подчеркнул Президент РК.
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