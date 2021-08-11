KazAID и TIKA договорились о содействии в области официальной помощи
Состоялся визит делегации Казахстанского агентства по международному развитию KazAID во главе с Председателем Дастаном Елеукеновым в Турцию, передает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.
Д. Елеукенов встретился с главой Турецкого агентства по сотрудничеству и координации TIKA Серканом Каяларом и проинформировал о целях и планах KazAID.
В свою очередь С. Каялар поделился опытом TIKA и выразил готовность оказать поддержку казахстанскому агентству. В заключение встречи главы двух организаций подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области официальной помощи между агентствами.
Кроме того, Заместитель руководителя TIKA Рахман Нурдун проинформировал казахстанскую сторону о проектах, системе и структуре работы TIKA.
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