KazAID и TIKA договорились о содействии в области официальной помощи

Состоялся визит делегации Казахстанского агентства по международному развитию KazAID во главе с Председателем Дастаном Елеукеновым в Турцию, передает Trend со ссылкой на МИД Казахстана.

Д. Елеукенов встретился с главой Турецкого агентства по сотрудничеству и координации TIKA Серканом Каяларом и проинформировал о целях и планах KazAID.

В свою очередь С. Каялар поделился опытом TIKA и выразил готовность оказать поддержку казахстанскому агентству. В заключение встречи главы двух организаций подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области официальной помощи между агентствами.

Кроме того, Заместитель руководителя TIKA Рахман Нурдун проинформировал казахстанскую сторону о проектах, системе и структуре работы TIKA.