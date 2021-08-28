В Германии обсудили вклад Казахстана в глобальную безопасность

По случаю Международного дня действий и 30-й годовщины закрытия Семипалатинского испытательного полигона Посольством Казахстана был организован в онлайн-режиме круглый стол «Планета Земля – зона, свободная от ядерного оружия»,передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В дискуссии приняли участие депутат Бундестага, Координатор Правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства» Йоханн Заатхофф, Генеральный директор РГП «Национальный ядерный центр РК» профессор Эрлан Батырбеков, руководитель департамента по ядерному разоружению и нераспространению МИД ФРГ Роберт Зигфрид, Исполнительный директор Международного бюро мира Райнер Браун, директор-учредитель казахстанской неправительственной организации «Центр международной безопасности и политики» Алимжан Ахметов, а также эксперты, журналисты, представители неправительственных структур РК и ФРГ, общественные деятели.

Открывая мероприятие, Посол Казахстана в Германии Даурен Карипов представил участникам обзор истории СИП и глобальных инициатив Казахстана, за которые страна получила международное признание в качестве лидера в вопросах ядерного разоружения и нераспространения. Как известно, после приобретения независимости Казахстан не только незамедлительно присоединился к ДНЯО, ДВЗЯИ и другим основным международным договорам, но также добровольно отказался от четвертого в мире ядерного арсенала, который остался в распоряжении республики после распада СССР. Более того, Казахстан является инициатором создания Центрально-азиатской зоны, свободной от ядерного оружия – первой и до сих пор самой крупной безъядерной зоны в северном полушарии. Соответствующий Договор был подписан в Семее в 2006 г. и содержит юридическое обязательство для стран региона не производить, приобретать, испытывать или обладать ядерным оружием. «За время независимости в нашей стране сложилась уникальная модель развития, подкрепленная твердой приверженностью миру и поддержке глобальной безопасности», – подчеркнул Д. Карипов.

С приветственной речью выступил Й. Заатхофф, который высоко оценил роль Казахстана в международной разоруженческой повестке дня и выразил поддержку усилиям по дальнейшей популяризации Международного дня действий против ядерных испытаний. «Казахстан по всем вопросам ядерного разоружения является одним из самых активных и важных партнеров международного сообщества», – сказал он. В рамках последующей панельной дискуссии на экспертном уровне состоялось обсуждение необходимых условий для превращения нашей планеты в безъядерную зону. Казахстан призывает международное сообщество достичь такую цель к 100-летию ООН в 2045 г. В своем докладе глава Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков рассказал участникам круглого стола о работе Центра по поддержке политики Казахстана в области мирного использования атомной энергии. С особым интересом была воспринята информация о совместной работе Казахстана и профильных международных организаций, таких как Международное агентство по атомной энергии и Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, о завершении до конца текущего года радиоэкологического мониторинга территории бывшего СИП, развертыванию глобальной системы мониторинга за ядерными взрывами.

Руководитель Департамента ядерного разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения МИД ФРГ Р. Зигфрид рассказал о деятельности Германии в рамках сопредседательства в Стокгольмской инициативе – объединении 16 государств, куда также входит Казахстан, призывающих ядерные державы предпринять все возможные шаги к обеспечению своего полного разоружения. В этой связи он отметил активное участие казахстанской стороны в состоявшейся 5 июля 2021 г. в Мадриде очередной министерской встрече стран-участниц инициативы. Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Мурат Лаумулин представил внешнеполитические инициативы и геополитический контекст, на фоне которого руководством страны была прекращена эксплуатация Полигона и принимались решения по обезвреживанию ядерных установок, боеголовок и высокообогащенного урана, находящихся на территории Казахстана.

«В ядерной проблеме пересеклись вопросы геополитики, безопасности, международного права, экономики, энергетики и экологии. Казахстан принадлежит к немногочисленной группе государств на планете, которая проводит активную политику и располагает немалым весом и возможностями в атомной сфере», – отметил эксперт. Следующим выступил Р. Браун, Исполнительный директор Международного бюро мира – организация является лауреатом Нобелевской премии и одной из старейших и ключевых площадок для глобального сотрудничества по вопросам ядерного нераспространения. По словам активиста, который в этом году стал членом созванного по инициативе Казахстана Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир без ядерного оружия, «сейчас требуется смена парадигмы в международной политике – уход от конфронтации в сторону общей безопасности».

В свою очередь директор-учредитель казахстанской неправительственной организации «Центр международной безопасности и политики» А. Ахметов, поделился информацией о деятельности Центра по разработке международно-правовой основы для создания безъядерного мира, а также о различных исследовательских и образовательных проектах, в рамках которых Центр совместно с казахстанскими и международными партнерами организовывает посещения территории бывшего полигона для иностранных дипломатов и экспертов. «В ядерной войне не будет победителей и проигравших», – подчеркнул эксперт.

Завершающее слово взял директор «Eurasian Management Solutions GmbH» и бывший Руководитель Представительства Фонда им. Конрада Аденауэра в Казахстане (2015-2020 гг.) Т. Хельм, который поделился личным опытом работы в РК в контексте ядерной проблематики. Помимо прочего, он отметил необходимость дальнейшей реабилитации города Семей и региона для улучшения перспектив молодежи.