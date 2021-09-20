В Казахстане выявлено 2 438 заболевших коронавирусом
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2 438 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 862 862 заболевших, из них скончались 10 763 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 790 394.
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