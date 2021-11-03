Свыше 1,3 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Казахстан 3 ноября 2021 08:20 (UTC+04:00)
Свыше 1,3 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 312 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 943 105 заболевших, из них скончались 12 152 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 589 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 892 147.

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