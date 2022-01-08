До 4 тыс. террористов задержали в Казахстане
Правоохранительные органы Казахстана задержали уже около 4 тыс. террористов. Об этом, как передает Trend, сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ..
В МВД республики сообщили, что наибольшее количество задержаний зафиксировано в Алматы, где "в ходе зачистки пресечена деятельность свыше 100 лиц". Согласно сообщению, "все здания госорганов взяты под контроль, патрульная полиция обеспечивает общественный порядок, строевые подразделения функционируют в штатном режиме".
Задержанным грозит пожизненное тюремное заключение, отметили в МВД.
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