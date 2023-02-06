Казахстан готов направить помощь в Турцию - Президент Токаев

БАКУ/ Trend/ - Казахстан готов оказать помощь Турции, для ликвидации последствий катастрофического землетрясения, произошедшего в стране сегодня утром, написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в письме президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"Я с глубокой скорбью воспринял известие о гибели значительного числа людей в результате разрушительного землетрясения в Турции. В эти трудные времена от имени народа Казахстана и от себя лично я выражаю соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу", - написал Токаев.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в понедельник в центральной Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4 балла. Эпицентр землетрясения находился в 26 км от города Газиантеп с населением около 1,06 миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 7 км.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции сообщило, что еще три землетрясения магнитудой 6,4-6,6 сотрясли провинцию Газиантеп на юго-востоке Турции.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате землетрясения погибли 284 человека и 2383 получили ранения.

В результате землетрясения сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, Ливане, Египте и на Кипре.