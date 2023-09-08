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В Казахстане прошла конференция с участием конституционных судей из 30 стран мира

Казахстан Материалы 8 сентября 2023 06:40 (UTC +04:00)
В Казахстане прошла конференция с участием конституционных судей из 30 стран мира

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - В Конституционном Суде Казахстана состоялась Международная конференция "Конституционное правосудие: достоинство, свобода и справедливость для всех", приуроченная ко Дню Конституции Республики Казахстан и 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

Как сообщает Trend, помощник президента Казахстана Ержан Жиенбаев зачитал приветствие Касым-Жомарта Токаева участникам, организаторам и гостям международной конференции.

Глава Казахстана отметил, что конституционное правосудие является одним из важнейших элементов демократического общества, гарантом защиты прав и свобод граждан.

Мероприятие объединило судей конституционных судов, представителей уполномоченного по правам человека и правозащитных учреждений из более чем 30 стран мира, в том числе из Европы, Азии и Африки. В ходе конференции участниками были обсуждены актуальные вопросы, связанные с ролью конституционного контроля в продвижении ценностей защиты прав и свобод человека.

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