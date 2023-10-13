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Токаев назвал глобальное изменение климата серьезным риском для устойчивого прогресса

Казахстан Материалы 13 октября 2023 16:13 (UTC +04:00)
Токаев назвал глобальное изменение климата серьезным риском для устойчивого прогресса

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Серьезные риски для устойчивого прогресса стран несет глобальное изменение климата.

Как передает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке (Кыргызстан).

"В условиях ухудшения экологии, ползучего опустынивания, истощения водных ресурсов на территории многих государств СНГ эта проблема не должна отходить на второй план. По оценкам ООН, к 2050 году из-за климатических изменений дефицит питьевой воды может затронуть более пяти миллиардов человек. Уже сейчас страны Центральной Азии испытывают серьезные проблемы, вызванные повышением средней температуры на Земле", - сказал он.

Далее Токаев проинформировал о ключевых проектах Казахстана в данной сфере.

Он отметил, что без консолидации совместных усилий преодолеть последствия экологических катаклизмов на евразийском пространстве невозможно.

Токаев считает исключительно важным наращивать конструктивное взаимодействие по этому направлению в рамках СНГ.

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