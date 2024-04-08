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Глава МИД Казахстана примет участие в заседании СМИД СНГ

Казахстан Материалы 8 апреля 2024 16:15 (UTC +04:00)
Глава МИД Казахстана примет участие в заседании СМИД СНГ

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"12 апреля 2024 года в г. Минск заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств", - сказал Смадияров.

По его словам, в ходе мероприятия планируется обсуждение актуальных аспектов региональной и международной повестки дня, состояния и перспектив взаимодействия в рамках СНГ.

"На заседании Совета министров иностранных дел планируется принять ряд решений, направленных на укрепление взаимодействия в политической и культурно-гуманитарной сферах, в области туризма и спорта, а также одобрить проекты документов для внесения на рассмотрение глав государств СНГ", - сказал Смадияров.

Он также отметил, что главы внешнеполитических ведомств планируют принять ряд совместных заявлений.

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