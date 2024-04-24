Мир между Азербайджаном и Арменией гарантирует выгоду как региону, так и Казахстану - мнение

БАКУ /Trend/ - Начало войны в 2022 году в Украине нанесло огромный ущерб экономикам как стран региона, так и за его пределами. В частности, негативный эффект ощутился на традиционных транспортных маршрутах, соединяющих Азию с Европой.

Так, крупные игроки Азии и Европы решили использовать альтернативные маршруты для восстановления потоков грузов между континентами. И одним из них является Средний коридор, который проходит через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Хотя данный маршрут в настоящее время и не обладает возможностью доставки привычных объемов грузов, существует потенциал его расширения, что подтверждается также анализами и отчетами международных финансовых институтов, которые выражают намерение инвестировать в развитие транспортной инфраструктуры стран на маршруте.

Как известно, в середине апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил свой первый официальный визит в Армению, что можно расценивать как стремление к укреплению сотрудничества между двумя странами после созданных на Южном Кавказе новых реалий. Если раньше позиция Казахстана по карабахскому конфликту в какой-то степени была преградой между построением эффективного экономического сотрудничества с Арменией, то теперь, после того как Азербайджан освободил свои территории, а также возникла возможность подписания мирного соглашения, появляется свет в конце тоннеля.

Конечно, укреплению экономического сотрудничества между Казахстаном и Арменией может способствовать только мир между Баку и Ереваном, который в итоге предоставит маршрут для соединения двух стран. То есть, мир и разблокировка транспортных коммуникаций, конечно, будут способствовать и росту товарооборота Армении со странами Центральной Азии, Китаем и другими азиатскими странами. Лет 10 назад может и никто не задумывался даже о возможности таких разговоров, но созданная после 2020 года Азербайджаном в регионе новая реальность позволяет размышлять об этом.

В связи с этим, казахстанский политолог, директор Общественного фонда (ОФ) "Кемел Арна" Замир Каражанов поделился с Trend своим видением о возможном выигрыше стран, в частности Казахстана, от мира между Азербайджаном и Арменией.

Как заявил политолог, мирное соглашение, нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией и разблокировка транспортных коммуникаций принесли бы выгоду всем странам региона, а также Казахстану.

"Думаю, что Казахстан и страны региона получат выгоду от нормализации ситуации на Южном Кавказе. Нормализация ситуации открывает широкие возможности, то есть существующее сейчас - это не предел для нас. Учитывая также развитие ситуации в большинстве регионов, в том числе на Ближнем Востоке, можно сказать, что сейчас самым стабильным маршрутом для грузоперевозок между Азией и Европой является именно Средний коридор. С его помощью мы можем наращивать объемы грузоперевозок, и за счет этих объемов, как говорится, жить припеваючи", - сказал он.

По словам Каражанова, такое развитие ситуации также будет способствовать росту объемов инвестиций между странами региона.

"Мы понимаем то, что транспорт – это только вершина айсберга. Она за собой обязательно должна потянуть и другие сферы, в том числе и инвестиции, сотрудничество в культурной сфере, в образовательной сфере и т.д. То есть, все эти аспекты будут только усиливаться", - подчеркнул политолог.

По словам Каражанова, Армения видит и понимает, что все эти региональные проекты обходят ее стороной и руководство страны осознает потери от неучастия в них.

"Поэтому я считаю, что Армения заинтересована в этом. В настоящее время между сторонами идет обсуждение пунктов мирного соглашения и там ставятся вполне осуществимые цели. Это взаимное признание территориальной целостности, делимитация, демаркация границ и т.д. То есть, Армения и Азербайджан хотят решить все в одном пакете, подписать мирное соглашение и не переносить какие-либо вопросы на вторую, скажем, часть соглашения. Ну и вполне возможно, я допускаю, что даже в этом мирном соглашении будут уже ставиться такие пункты о сотрудничестве в ряде областей экономики. Это может быть и транспорт, и экология, и что-то из области безопасности, к примеру, в части взаимного контроля над вооружениями. То есть, уже обсуждаются такие вопросы. Это однозначно говорит о том, что страны смотрят на два шага вперед. И такая прагматичная позиция стран действительно создает очень хорошие ожидания и по мирному соглашению и по последующим этапам", - отметил он.

В свою очередь, казахстанский политолог, профессор кафедры медиакоммуникации и истории Казахстана АО "МУИТ" Сакен Мукан заявил Trend, что Казахстан, несомненно, видит в решении карабахского вопроса сдвиг в придании импульса развития отношений как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Говоря о возможном открытии транспортного маршрута в Армению через Азербайджан, политолог упомянул, что это облегчило бы торговлю Астаны с Ереваном.

"В ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Армению, казахстанские чиновники неоднократно заявляли казахстанским и армянским СМИ, что поток товаров между сторонами идет через Иран и Туркменистан. Естественно, данный маршрут затрудняет ситуацию как по логистике, так и по формальным причинам. Так как для въезда в Туркменистан требуется виза, тем самым конечный потребитель приобретает эти товары по более высокой цене. Сама суть и логика сотрудничества в рамках ЕАЭС наоборот ухудшает сотрудничество, вместо того, чтобы способствовать его улучшению", - сказал он.

По его мнению, маршрут через Иран также ограничивает экспорт и импорт продуктов.

"Второй аспект - это Иран, через который армянские вино-водочные изделия не пропускаются как экспортный продукт в третьи страны. Следовательно, Казахстан заинтересован, чтобы Армения подключилась к дальнейшему развитию транспортных проектов в регионе", - добавил он.

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