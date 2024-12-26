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На месте крушения самолета AZAL найден еще один черный ящик

Казахстан Материалы 26 декабря 2024 19:10 (UTC +04:00)

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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БАКУ/Trend/ - На месте крушения самолета ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау найден еще один черный ящик.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев.

«Обнаружены два самописца бортовых, которые будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий. И впоследствии будут просмотрены», - отметил он.

Ордабаев сообщил, что осмотр места происшествия - более 4 тыс кв. м. находится на стадии завершения.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджане объявлено днем ​​траура.

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