Эксперты из Бразилии прибыли в Актау для расследования авиакатастрофы

АСТАНА /Trend/ - Представители Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) прибыли в Казахстан для расследования авиакатастрофы в Актау.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

"28 декабря в город Актау прибыли уполномоченные по расследованию от CENIPA.

В штабе комиссии по расследованию было проведено совещание, на котором были обозначены совместные задачи на месте авиационного происшествия", - говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что CENIPA - это полномочный орган по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.