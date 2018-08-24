Сооронбай Жээнбеков принял участие в Саммите международного фонда спасения Арала

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в пятницу по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова принял участие в качестве почетного гостя в Саммите международного фонда спасения Арала в г. Туркменбаши, Туркменистан, передает Кабар.

Главы государств Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана провели встречу в узком и расширенном составах.

Главы государств по завершению сделали заявление для средств массовой информации.

Как было отмечено, сегодняшний саммит ярко демонстрирует сплоченность государств Центральной Азии в решении проблем, касающихся всего региона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.