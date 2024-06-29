БИШКЕК/Trend/ - В Кыргызстане началось строительство малой ГЭС на Орто-Токойском водохранилище в Иссык-Кульской области.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

В церемонии закладки капсулы под строительство малой гидроэлектростанции принял участие председатель Кабинета министров и руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

"Сегодня мы заложили капсулу под строительство малой ГЭС на Орто-Токойском водохранилище, которая в будущем обеспечит более 14 тысяч абонентов города Балыкчы электроэнергией. Уверенными шагами мы идем к энергетической независимости", - сказал он.

Жапаров также напомнил о недавнем запуске президентом Садыром Жапаровым ГЭС Бала-Саруу и о строительстве ГЭС на Папанском водохранилище, которое начнется в ближайшее время.

"Национальный проект - Камбаратинская ГЭС-1 набирает обороты, создан комитет из представителей международных организаций и финансовых институтов. Реализация этих проектов даст возможность стать Кыргызстану крупной гидроэнергетической страной", - подчеркнул глава Кабмина.

Он также добавил, что экономика страны сохраняет устойчивые темпы развития, активно строятся социальные объекты и жилые дома, проводится реконструкция дорог.

Отметим, что мощность малой ГЭС на Орто-Токойском водохранилище составит 21 МВт. Проект был утвержден распоряжением Кабинета министров в рамках Антикризисного плана действий. Завершить строительство ГЭС планируется в течение 2 лет.

Контракт на строительство малой ГЭС Орто-Токой был подписан между китайской компанией "China National Machinery Industry Corporation" (СНМС) и ОАО "Чакан ГЭС".

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