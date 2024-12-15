ЕАБР назвал стоимость проекта цифровой трансформации в сфере ГЧП в Кыргызстане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) разрабатывает проект технической помощи "Цифровая трансформация процессов управления проектами государственно-частного партнерства (ГЧП) в Кыргызской Республике" за счет средств своего Фонда технической помощи.

Как сообщила Trend директор по проектам ГЧП в ЕАБР Светлана Маслова, стоимость проекта составит до 250 тысяч долларов США. Его целью является создание цифровой инфраструктуры для повышения эффективности управления проектами ГЧП.

Планируется внедрение цифровых технологий и платформенных решений, что будет способствовать:

- повышению эффективности процессов проведения конкурсов или прямых переговоров, а также заключения соглашений о ГЧП и мониторинга их исполнения,

- преобразованию процессов управления проектами ГЧП в контексте достижения Целей в области устойчивого развития и ЕSG-повестки ("устойчивые" и "зеленые" закупки и соглашения о ГЧП),

- сокращению временных и финансовых издержек осуществления процессов управления проектами ГЧП,

- улучшению коммуникации между участниками процессов управления проектами ГЧП,

- обеспечению прозрачности процессов управления проектами ГЧП, повышения уровня осведомленности и доверия инвесторов;

- совершенствованию мониторинга реализации соглашений о ГЧП, в том числе мониторинга исполнения условных обязательств государственных партнеров по соглашениям о ГЧП.

С. Маслова отметила, что бенефициаром проекта выступает Центр ГЧП при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызстана.

Реализация проекта запланирована на I-II квартал 2025 года. Директор по проектам подчеркнула, что инициатива станет важным шагом для повышения прозрачности и эффективности в сфере ГЧП.

Отметим, что ЕАБР — многосторонний банк развития, основанный в 2006 году. Финансовый институт осуществляет инвестиционную деятельность на территории Евразии, государствами-участниками являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь, Армения. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов США.

На 30 июня этого года инвестиционный портфель ЕАБР составил 4.8 миллиарда долларов США и включал 78 проектов во всех странах-участницах. Общая сумма инвестиций банка в экономики стран-участниц достигла 15,3 миллиарда долларов США.