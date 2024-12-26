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Назначен новый посол Кыргызстана в США (ФОТО)

Кыргызстан Материалы 26 декабря 2024 17:09 (UTC +04:00)
Назначен новый посол Кыргызстана в США (ФОТО)
Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана назначил нового посла в США.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Молдогазиев Айбек Бейшеевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Соединенных Штатах Америки", - говорится в сообщении администрации Президента.

Отметим, что с 10 февраля 2022 года Айбек Молдогазиев занимал пост заместителя министра иностранных дел Кыргызстана. С августа 2017 года он работал советником — посланником в постоянном представительстве Кыргызстана при ООН в Нью-Йорке, а с февраля 2021 года — заведующим юридическим отделом министерства иностранных дел страны.

Назначен новый посол Кыргызстана в США (ФОТО)
Назначен новый посол Кыргызстана в США (ФОТО)
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