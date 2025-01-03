В Кыргызстане назвали основные товары, экспорт которых вырос с начала года

БИШКЕК /Trend/ - В Кыргызстане назвали основные товары, экспорт которых вырос в январе-октябре 2024 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный комитет по статистике страны.

Экспортные поставки товаров из Кыргызстана в период с января по октябрь 2024 года составили 3,1 миллиарда долларов США, что на 25,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной рост был обеспечен увеличением поставок в страны вне СНГ, которые возросли на 26,8 процента. Экспорт в страны СНГ увеличился на 23,8 процента.

На рост экспорта повлияли значительные увеличения в поставках ряда товаров. В частности, объем экспорта обуви вырос в 4,4 раза, трикотажных полотен — в 3 раза, а изделий из черных металлов — в 2,6 раза.

Также увеличились поставки молока и молочной продукции (в 1,6 раза), пластмасс и изделий из них (в 1,6 раза), а также золота (на 32,2 процента), изделий из кожи (на 41,6 процента) и частей автомобилей и тракторов (на 25,9 процента).

Также отмечен рост поставок мяса и мясных продуктов — на 30,1 процента, оборудования и механических устройств — на 15,4 процента, текстильной одежды — на 13,9 процента, овощей и корнеплодов — на 13,9 процента. Поставки лигнита (бурого угля) увеличились на 2 процента.

В то же время наблюдается снижение объема экспорта ряда товаров. В частности, поставки цемента сократились в 2,3 раза, керамических изделий — в 1,9 раза, а хлопкового волокна — в 1,8 раза. Экспорт черных металлов снизился на 19,6 процента, медных отходов и лома — на 16,7 процента, а одежды трикотажной — на 16,1 процента.

Отметим, что в отчетный период внешнеторговый оборот Кыргызстана составил 13,4 миллиарда долларов США, что на 6,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Кроме того, уменьшились поставки электрических машин и оборудования (на 11,1 процента), руды и концентратов драгоценных металлов (на 5,1 процента), каменного угля (на 5 процентов) и фруктов с орехами (на 4,3 процента).

Таким образом, несмотря на снижение объема экспорта некоторых товаров, в целом рост экспорта Кыргызстана в 2024 году был обусловлен увеличением поставок нескольких ключевых категорий товаров.