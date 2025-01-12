В Кыргызстане снизилась добыча природного газа

БИШКЕК /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года в Кыргызстане было добыто 24,4 миллиона кубометров природного газа в жидком или газообразном состоянии — на 0,8 процента меньше, чем за 11 месяцев 2023 года (24,6 миллиона кубометров).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный комитет статистики Кыргызстана

По статистическим данным, в ноябре в стране добыли 2,1 миллиона кубометров природного газа. По сравнению с 2,2 миллиона кубометров в ноябре минувшего года, добыча снизилась на 4,5 процента.

Также в Кыргызстане за 11 месяцев было добыто 268,1 тысячи тонн сырой нефти, что на 3,2 процента меньше, чем в аналогичный период 2023 года (277 тысяч тонн).

Отметим, что объем добычи полезных ископаемых в Кыргызстане в январе-ноябре 2024 года составил 55,341 миллиарда сомов (636 миллионов долларов США), что на 12 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем промышленного производства в Кыргызстане за январь-ноябрь 2024 года составил более 513 миллиардов сомов (5,9 миллиарда долларов). Индекс физического объема составил 104,8 процента к январю-ноябрю 2023 года.