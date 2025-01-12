Увеличился объем продукции обрабатывающих производств Кыргызстана

БИШКЕК/ Trend/ - Объем продукции обрабатывающих производств в Кыргызстане в январе-ноябре 2024 года составил 398,682 миллиарда сомов (4,5 миллиарда долларов США), что на 14,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Комитет по статистике Кыргызстана, индекс физического объема составил 103,7 процента к январю-ноябрю 2023 года.

Из этого объема основную долю составляют:

- производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 57,2 процента от обрабатывающей промышленности,

- производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — 19,9 процента,

- производство резиновых и пластмассовых изделий, а также прочих неметаллических минеральных продуктов — 11 процентов,

- текстильное производство, производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий — 4,6 процента,

- производство очищенных нефтепродуктов — 3 процента,

- производство деревянных и бумажных изделий, а также полиграфической деятельности — 1,3 процента,

- химическая продукция — 0,2 процента.

Отмечается, что в отчетный период значительно увеличилось производство бензина (в 5,7 раза в годовом отношении), дизельного топлива (на 41,2 процента) и мазута (на 24,3 процента). Также наблюдается рост объемов обработки древесины и производства изделий из дерева (на 5,5 процента), а полиграфическая деятельность увеличилась в 1,6 раза.

Производство молочных продуктов выросло на 30,8 процента, растительных и животных масел и жиров — на 28,1 процента, безалкогольных напитков и минеральных вод — на 25,5 процента, мясных продуктов — на 25,1 процента, хлебобулочных изделий и выпечки — на 15,4 процента, а муки и круп — на 10,3 процента.

Также наблюдается рост выпуска одежды (на 15,4 процента), витаминов и провитаминов (на 17,2 процента), лекарственных средств (на 14,4 процента), а также строительных материалов (на 9,9 процента). Производство цемента увеличилось на 4,1 процента.

В то же время, производство стекла и изделий из стекла снизилось на 6,4 процента. Наряду с этим, наблюдается снижение объемов в производстве цветных металлов (на 6,6 процента).

Отметим, что в январе-ноябре 2024 года в общем объеме промышленного производства доля обрабатывающих производств составила 77 процентов.

Общий объем промышленного производства в Кыргызстане за январь-ноябрь 2024 года составил более 513 миллиардов сомов (5,9 миллиарда долларов). Индекс физического объема составил 104,8 процента к январю-ноябрю 2023 года.