ЕАБР обнародовал прогноз по росту ВВП Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Рост ВВП Таджикистана в 2022 году составит 4,2 процента, а в 2023 году этот показатель повысится до 6,8 процента, сообщает Trend со ссылкой на отчет Евразийского банка развития (ЕАБР).

Сокращение объема поступающих денежных переводов в Таджикистан на фоне спада экономики в России является одним из факторов замедления роста ВВП Таджикистана в 2022 году.

По прогнозам ЕАБР, уровень инфляции в Таджикистане составит 11,5 процента по итогам 2022 года. Рост потребительских цен ускорится под влиянием ослабления национальной валюты, динамики мировых цен на сырье и логистических трудностей.

ЕАБР также допускает возможность замедления роста таджикской экономики в 2022 году до 1 процента в случае более глубокого экономического спада в регионе.