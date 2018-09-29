Состоялось заседание Халк Маслахаты Туркменистана

БАКУ /Trend/- 25 сентября 2018 года под председательством Президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось первое заседание Халк Маслахаты Туркменистана.

На прошедшем в октябре 2017 года в Ахалском велаяте заседании Совета старейшин была одобрена и полностью поддержана инициатива Президента Туркменистана о создании представительного органа народовластия – Халк Маслахаты Туркменистана.

На первом заседании Халк Маслахаты, приняли участие избранные члены Халк Маслахаты, руководители органов государственной власти, политических партий и общественных организаций, депутаты Меджлиса, хякимы велаятов, этрапов и городов, послы нашей страны в зарубежных странах, почётные старейшины народа, представители всех слоёв населения, а также приглашённые гости.

На повестку дня общенационального форума, ставшего знаковым событием в жизни страны, было вынесено обсуждение приоритетных задач дальнейшего всестороннего развития Туркменского государства и общества, неуклонной реализации прогрессивных преобразований и реформ, ключевая цель которых – обеспечить благополучную жизнь народа, заложить надёжную основу процветания Родины с расчётом на долгосрочную перспективу.

Президент Туркменистана в своем выступлении с удовлетворением отметил огромное значение, создания независимого государства в истории туркменского народа и поддержку его постоянного нейтрального статуса во всем мире. В частности за годы независимости Туркменистан стал надёжным партнёром, превратился в координирующий центр, являющийся гарантом открытости и безопасности в Центральной Азии, сказал лидер нации.

За короткий по историческим меркам срок туркменский народ проявил себя как миролюбивая, дружелюбная нация, умеющая строить и созидать. Народ Туркменистана гордится успехами, историческими победами эпохи независимости, заявил глава государства.

Выразив сердечную благодарность всему народу, особенно уважаемым старейшинам, за поддержку внутренней и внешней политики, активное участие в процветании страны, он подчеркнул, что сегодня пишутся триумфальные страницы новой истории страны, по территории которого пролегали древние караванные пути.

Огромные инвестиции, в том числе иностранные, были привлечены для диверсификации экономики и совершенствования всей инфраструктуры.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов привлек внимание на образование глубокой основы мощной экономического развития. За 27 лет независимости объём основных инвестиций в экономику страны вырос более чем в 350 раз и достиг около 500 миллиардов манатов, или 185 миллиардов долларов США. Из них – 68 процентов, что составляет около 335 миллиардов манатов, или 124 миллиарда долларов США, направлено в производственную сферу, что позволило построить свыше 2600 объектов производственно-технического и социально-культурного назначения.

Результатом стала сформированная многоотраслевая экономика, вобравшая такие направления, как электроэнергетика, нефтегазовая отрасль, машиностроение, металлургия, химическая индустрия, строительство, электронная, лёгкая и пищевая промышленность и другие сферы.

Остановившись на перспективных планах, глава Туркменистана отметил, что, несмотря на продолжающиеся в мире негативные обстоятельства и сложные финансово-экономические условия, в нынешнем и будущем году будет обеспечен рост валового внутреннего продукта на уровне 6,2 процента.

Развитию взаимовыгодных внешнеэкономических связей способствуют активизация двусторонних правительственных комиссий, проведение торговых форумов и выставок, открытие Торговых домов в десятках государств.

В Туркменистане на постоянной основе ведется развитие среднего и малого предпринимательства. Без учёта топливно-энергетического комплекса, доля негосударственного сектора в ВВП страны достигла 68 процентов, отметил глава государства. Члены Союза промышленников и предпринимателей вносят достойный вклад в обеспечение товарного изобилия внутреннего рынка, диверсификацию экономики, укрепление экспортного потенциала государства.

Отмечая важные задачи государственной стратегии, он выделил необходимость совершенствования топливно-энергетической сферы, в частности нефтегазовой и нефтехимической отраслей. С этой точки зрения, осуществляемые в последние годы инвестиционные проекты в частности, строительство новых газопроводов в Китай и Иран, а также строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, которые рассматриваются как вклад нашего государства в развитие международного энергетического партнёрства. Это, в свою очередь, оказывает позитивное влияние на общую ситуацию и прогресс в Центрально-Азиатском регионе, превращая его в один из энергетических центров мирового значения, отметил в своем выступлении Президент Туркменистана.

Для вывода материально-технической базы транспортной отрасли на современный уровень, расширения действующих и создания новых направлений транспортно-коммуникационной сети были разработаны и успешно реализуются национальные программы. Благоприятное географическое расположение нашей страны создаёт возможности для формирования крупных логистических центров по комбинированным мультимодальным перевозкам. В данном контексте отмечалось значение железной дороги Казахстан - Туркменистана - Иран, а также налаживания комбинированных автомобильных, железнодорожных и морских сообщений между государствами СНГ и Центральной Азии, открывающих широкие возможности как для нашего государства, так и соседних стран. Введение в строй многопрофильного современного порта в городе Туркменбаши позволило в несколько раз увеличить число транзитных перевозок через нашу страну и повысить экспортный потенциал, сказал лидер нации.

Как отметил президент Туркменистана, целесообразно будет сельскохозяйственные земли нерентабельных дайханских объединений, имеющих крайне низкие производственные показатели, передать сельхозпроизводителям, способным лучшим образом работать на земле. В этих целях, было предложено в соответствии с законодательством, создать специальный земельный фонд, и на основе решения рабочей комиссии, выделять земли желающим сроком на 99 лет.

В своих выступлениях затронув вопросы совершенствования агропромышленного комплекса под руководством национального лидера, участники форума отметили продолжающиеся работы по дальнейшему реформированию сельского хозяйства, научно обоснованное регулирование посевов, в нынешний период перехода на рыночную экономику важным является внедрения новых технологий.

В связи с этим, Президент Туркменистана выразил уверенность, что исполнение принятого в данном направлении соответствующего документа даст хорошие результаты. Отмечая его большое значение, Президент Туркменистана, Председатель Халк Маслахаты подписал Постановление «О дальнейшем совершенствовании реформ в сельскохозяйственной отрасли».

Туркменистан сегодня на уровне ООН был признан государством с развитой экономикой. Последовательное увеличение размеров заработной платы и прибыли, в годы независимости является наглядным примером обеспечения социальной обеспеченности и защиты со стороны государства, повышения уровня жизни народа. Это, в свою очередь, является ярким примером закрепления прав и ответственности жителей, результатом осуществления политики «Государство – для человека!» в реальности. В связи с этим, лидер Туркменистана учитывая одобрение на общенациональном форуме, подписал Постановления «Об упорядочении обеспечения населения Туркменистана электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью», а также об упорядочении оплаты жилищно-коммунальных услуг. Также в своем выступлении Президент Туркменистана отметил, что важнейшей задачей является обеспечение социальной защищённости населения путём повышения заработной платы, пенсий и стипендий (на уровне не менее 10 процентов), указав, что объём финансирования социальной сферы должен составить не менее 75-80 процентов от общего объёма расходов Государственного бюджета. Был также сделан акцент на важности принятия мер по охране материнства и детства.

В выступлении Президента Туркменистана особое место заняли вопросы защиты и популяризации культурного наследия, развития здравоохранения, совершенствования сфер образования и науки. Во всех регионах страны и в столице возведены современные клиники и научно-клинические центры. Проведена реконструкция оздоровительных и лечебно-оздоровительных учреждений. В последние годы были построены Кардиологический центр, Научно-клинический центр матери и ребёнка, Центры неврологии, морфологии и профилактики инфекционных заболеваний, Общественного здоровья и питания, Международный учебно-научный центр, Международный центр хирургии и эндокринологии. Введены в строй детская больница в городе Мары, многопрофильный госпиталь в городе Туркменабат, санаторий «Аваза» в городе Туркменбаши, в велаятах - центры скорой помощи.

В настоящее время Туркменистан наглядно показывает пример спортивного сотрудничества. В связи с этим, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил твёрдую уверенность, что, имея мощную спортивную базу и поддержку народа, представители национальной сборной в будущем успешно выступят на Азиатских, а также летних Олимпийских играх.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, предложил созвать очередное заседание Халк Маслахаты 25 сентября 2019 года в Ашхабаде и подписал соответствующее Постановление.

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