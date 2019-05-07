В Ашхабаде состоялись туркмено-российские переговоры на высоком уровне

7 мая 2019 19:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Ашхабаде во вторник прошли туркмено-российские переговоры на высоком уровне, для участия в которых в страну прибыла делегация России во главе с заместителем председателя правительства, руководителем Аппарата правительства Константином Чуйченко, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

В первой половине дня гость был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся туркмено-российских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Затем в здании министерства иностранных дел Туркменистана состоялось 11-ое заседание Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе заседания, стороны детально обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, в частности вопросы торгово-экономического характера. Участники затронули темы связанные с развитием взаимовыгодного сотрудничества между профильными министерствами и ведомствами двух стран, осуществлением достигнутых договорённостей, а также обсудили процесс реализации торговых операций.

Стороны рассмотрели совместные проекты, вопросы деятельности российских компаний на территории Туркменистана, а также перспективы сотрудничества в промышленной, строительной, транспортной, нефтегазовой, газохимической и электроэнергетической отраслях.

По окончании заседания состоялась церемония подписания двусторонних документов, которые включают в себя «Протокол одиннадцатого заседания Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству», «Меморандум между правительством Астраханской области (Российская Федерация) и Торгово-промышленной палатой Туркменистана о создании Туркмено-астраханского совместного совета по вопросам предпринимательства», «Соглашение между Всероссийским государственным институтом кинематографии имени С.А. Герасимова и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии о сотрудничестве в области повышения квалификации туркменских специалистов», а также «Соглашение о сотрудничестве между федеральным государственным бюджетным учреждением «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца» министерства здравоохранения России и Научно-клиническим центром глазных болезней Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мурада Гаррыева».

Необходимо отметить, что накануне состоялась встреча экспертов двух стран в рамках подготовки к вышеуказанному заседанию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посольство Азербайджана в России пресекло армянскую провокацию в МГУ
Нагорно-карабахский конфликт 19:18
Российская компания выставляет свою продукцию на внутреннем биржевом рынке Узбекистана
Бизнес 18:29
Грузия увеличила экспорт электричества
Энергетика 17:50
Роснефть нацелена на покупку крупной грузинской компании
Энергетика 17:49
Туркменистан проводит экологический мониторинг на Каспии
Туркменистан 17:43
Посол Туркменистана вручил верительные грамоты королеве Дании
Туркменистан 17:15
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанского регионального пункта заготовки шерсти и красильных растений ОАО "Азерхалча" (ФОТО)
Политика 19:43
Международный Банк Азербайджана, KOBIA и ASAN Радио представили передачу "Sahibkar vaxtı" (ФОТО)
Финансы 19:30
Роботы на сцене: первая репетиция Чингиза Мустафаева на "Евровидении 2019" (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 19:27
Посольство Азербайджана в России пресекло армянскую провокацию в МГУ
Нагорно-карабахский конфликт 19:18
ForteBank занял четвертое место по объему активов среди банков Казахстана
Финансы 19:08
В Грузии значительно активировался рынок облигаций
Финансы 19:07
Samsung и Узбекистан подписали соглашение о модернизации почтовой инфраструктуры
Бизнес 19:07
Новшество от Международного Банка Азербайджана – сервис “e-PIN”
Финансы 19:07
АБР поможет улучшить водоснабжение в Ташкентской области Узбекистана
Бизнес 19:04