Туркменистан и ВТО рассмотрели методы борьбы с COVID-19

БАКУ/Trend/ - Туркменистан наряду с другими странами и Всемирной туристической организацией (ВТО) ООН рассмотрели методы борьбы с COVID-19.



Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, 1 июня 2020 года в формате видеоконференции состоялось региональное совещание высокого уровня «Путь к восстановлению». Мероприятие было организовано ВТО.



Отмечается, что в обсуждениях приняли участие генеральный секретарь ВТО ООН Зураб Пололикашвили, а также главы национальных туристических администраций Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана. С туркменской стороны принял участие министр культуры Атагельды Шамурадов.



Отмечается, что главными темами совещания стали определение различных возможных методов борьбы с коронавирусом и налаживание совместной работы по возобновлению туристической деятельности.



В ходе обсуждений были рассмотрены меры для поддержки туристического сектора, а также смягчение социально-экономических последствий COVID-19. Стороны обменялись мнениями касательно мер по преодолению кризиса. Участники ознакомились с рекомендациями, разработанными Всемирной туристической организацией ООН.



Вспышка заболевания в китайском городе Ухань, который является международным транспортным узлом, началась на рыбном рынке в конце декабря 2019 года.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила COVID-19 пандемией. Некоторые источники утверждают, что вспышка коронавируса началась еще в ноябре 2019 года.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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