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Инвестиционный портфель АБИИ по Узбекистану насчитывает 13 проектов на сумму более $2,4 млрд

Узбекистан Материалы 7 июля 2023 03:53 (UTC +04:00)
Инвестиционный портфель АБИИ по Узбекистану насчитывает 13 проектов на сумму более $2,4 млрд

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БАКУ /Trend/ - Инвестиционный портфель Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) по Республике Узбекистан насчитывает 13 проектов на общую сумму более 2,4 миллиарда долларов в сферах энергетики, инфраструктурного развития, транспорта и медицины.

Как передает Trend, об этом было сказано в ходе встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с вице-президентом АБИИ Людгером Шукнехтом.

Стороны также обсудили текущее состояние работ по реализации действующих проектов, перспективы расширения финансово-технического сотрудничества с АБИИ.

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