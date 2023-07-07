Инвестиционный портфель АБИИ по Узбекистану насчитывает 13 проектов на сумму более $2,4 млрд

БАКУ /Trend/ - Инвестиционный портфель Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) по Республике Узбекистан насчитывает 13 проектов на общую сумму более 2,4 миллиарда долларов в сферах энергетики, инфраструктурного развития, транспорта и медицины.

Как передает Trend, об этом было сказано в ходе встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова с вице-президентом АБИИ Людгером Шукнехтом.

Стороны также обсудили текущее состояние работ по реализации действующих проектов, перспективы расширения финансово-технического сотрудничества с АБИИ.