В Казахстане назвали возможный объем поставок газа в Узбекистан до конца года

БАКУ /Trend/ - На начальной стадии рассматривается поставка приблизительно 2,8 миллиарда кубических метров газа из Казахстана в Узбекистан, говорится в сообщении Минэнерго Казахстана, передает Trend.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что власти Казахстана также рассматривают возможность поставки не менее 800 миллионов кубических метров газа до конца текущего года транзитом из России в Узбекистан.

По словам министра, на данный момент рассматриваются предварительно согласованные объемы, составляющие около 2,8 миллиарда кубических метров газа, согласно запросам Республики Узбекистан. Впрочем, он подчеркнул, что также рассматривается возможность поставки не менее 800 миллионов кубических метров газа до конца текущего года.