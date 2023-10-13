Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

В Казахстане назвали возможный объем поставок газа в Узбекистан до конца года

Узбекистан Материалы 13 октября 2023 04:42 (UTC +04:00)
В Казахстане назвали возможный объем поставок газа в Узбекистан до конца года

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На начальной стадии рассматривается поставка приблизительно 2,8 миллиарда кубических метров газа из Казахстана в Узбекистан, говорится в сообщении Минэнерго Казахстана, передает Trend.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что власти Казахстана также рассматривают возможность поставки не менее 800 миллионов кубических метров газа до конца текущего года транзитом из России в Узбекистан.

По словам министра, на данный момент рассматриваются предварительно согласованные объемы, составляющие около 2,8 миллиарда кубических метров газа, согласно запросам Республики Узбекистан. Впрочем, он подчеркнул, что также рассматривается возможность поставки не менее 800 миллионов кубических метров газа до конца текущего года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости