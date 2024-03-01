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В Узбекистан будет реализован крупный газохимический проект

Узбекистан Материалы 1 марта 2024 00:49 (UTC +04:00)
В Узбекистан будет реализован крупный газохимический проект

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание во время поездки в Хорезмскую область, на котором обсуждались вопросы реализации крупного газохимического проекта в регионе, передает Trend.

Согласно информации, в совещании приняли участие высокопоставленные представители министерства энергетики, АО «Узкимёсаноат» и иностранной инвестиционной компании. Проект предполагает инвестиции более чем на 10 миллиардов долларов США.

Ожидается, что новые производственные мощности будут способны производить 2,5 миллиона тонн продукции ежегодно и создадут более трех тысяч рабочих мест. Реализация проекта запланирована на период с 2024 по 2028 год.

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