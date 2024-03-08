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В Узбекистане обсудили сотрудничество в сфере ИКТ с турецкой Sena Group

Узбекистан Материалы 8 марта 2024 09:00 (UTC +04:00)
В Узбекистане обсудили сотрудничество в сфере ИКТ с турецкой Sena Group

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов провел встречу с главой турецкой компании Sena Group Садыком Мехмедом Йылдызом с целью обсуждения перспектив сотрудничества, передает Trend.

Сообщаетя, что в ходе встречи было отмечено, что Узбекистан предлагает уникальные возможности для глобального ИТ-бизнеса, включая его стратегическое расположение и благоприятные условия для предпринимательства.

Также была представлена информация о программах Zero Risk и Regional HQ, которые предоставляют уникальные возможности для компаний в сфере информационных технологий.

Глава Sena Group оценил высоко условия, созданные для молодежи в Узбекистане, и выразил готовность рассмотреть возможность открытия аутсорсингового офиса в этой стране. Компания также была приглашена на предстоящее мероприятие "Аутсорсинг-тур" в Ташкенте и Самарканде, которое состоится в марте.

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