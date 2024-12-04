Назван объем товарооборота между Узбекистаном и Туркменистаном за 10 месяцев текущего года

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана с Туркменистаном составил 947,7 миллиона долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства статистики Узбекистана, это на 0,92 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (939,1 миллиона долларов США с января по октябрь 2023 года).

Туркменистан вошел в тройку лидеров среди крупнейших торговых партнеров Узбекистана за указанный период.

Объем экспорта из Узбекистана в Туркменистан составил 99,2 миллиона долларов США, что на 44,8 процента меньше по сравнению с прошлым годом (143,7 миллиона долларов США в январе–октябре 2023 года).

Импорт из Туркменистана в Узбекистан достиг 848,5 миллиона долларов США с января по октябрь 2024 года. Этот показатель увеличился на 6,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (795,5 миллиона долларов США в январе-октябре 2023 года).

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Узбекистана составил 54,3 миллиарда долларов США в период с января по октябрь 2024 года. Этот показатель увеличился на 6,7 процента в сравнении с прошлым годом (50,9 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).