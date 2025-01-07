В Узбекистане отменены десятки авиарейсов

БАКУ /Trend/ - Узбекская авиакомпания Qanot Sharq объявила об отмене ряда воздушных рейсов, в том числе и в Россию.

Как сообщает во вторник Trend, среди отмененных рейсов - авиарейсы в Ташкент, Самарканд, Фергану, Бухару, Москву, а также в Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

"Дорогие пассажиры, доводим до вашего внимания, что рейсы, которые должны выполняться на самолетах А320, отменяются с 20 января по 6 марта в связи с производственной необходимостью (техническим обслуживанием)", - говорится на сайте авиакомпании.

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