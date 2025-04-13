ИБР и Узбекистан подписали соглашение о финансировании образовательного проекта

БАКУ/ Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) при поддержке крупного гранта Global Partnership for Education (GPE) подписал знаменательное соглашение о финансировании образовательного проекта с правительством Узбекистана, направленное на значительное повышение качества, инклюзивности и эффективности системы дошкольного и школьного образования страны, передает Trend.

Во время церемонии президент ИБР Мухаммад Аль Джассер подписал соглашение с Хилолой Умаровой, министром дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан. Подписание состоялось на полях конференции Инициативы по развитию человеческих возможностей (HCI) в Эр-Рияде, и в нем приняла участие Лаура Фригенти, генеральный директор GPE.

Программа «Умное образование», одобренная советами ИБР и GPE 15 декабря 2024 года и 18 октября 2023 года соответственно, знаменует собой крупнейшую на сегодняшний день инвестицию ИБР в сектор образования Узбекистана. Общая стоимость проекта составляет 220,25 млн долларов США, из которых 160,25 млн долларов США финансируются ИБР, 40 млн долларов США грантом от GPE и 20 млн долларов США вкладом правительства Узбекистана.

Этот проект полностью соответствует национальным стратегиям образования Узбекистана и направлен на повышение качества и эффективности системы образования, а также будет способствовать достижению ЦУР-4.

Кроме того, реализация 5-летнего проекта уже началась, и начальные приоритеты включают строительство школ и завершение соглашений о реализации с ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО.

С учетом быстро растущего населения школьного возраста и насущных потребностей в расширении инфраструктуры и повышении качества образования этот проект «Умное образование» (SmartEd) улучшит образовательную среду и укрепит системы для устойчивого, инклюзивного и основанного на компетенциях образования. Результатом проекта является строительство 58 инклюзивных школ и 2431 классных комнат, полностью оборудованных лабораториями, мебелью и цифровой инфраструктурой в 11 регионах страны и столице Ташкенте

Помимо инфраструктуры, проект поддерживает комплексные системные реформы, включая разработку учебных программ на основе компетенций, обновленных учебных и методических материалов, усовершенствованных систем подготовки учителей и улучшенных механизмов оценки учащихся и школ с упором на инклюзивность.

Ожидается, что проект принесет пользу более 72 930 учащимся, включая детей с ограниченными возможностями, и будет поддерживать обучение 36 115 педагогов и сотрудников. SmartEd напрямую способствует достижению стратегических целей ИБР по инклюзивному развитию человеческого капитала и расширению доступа к качественному образованию во всех странах-членах.