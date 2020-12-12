Добыча свинца и цинка в Иране достигла 655 850 тонн в течение восьми месяцев года

Добыча свинца и цинка в Иране достигла 655 850 тонн в течение первых восьми месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 20 ноября), что на один процент меньше, чем объем, добытый за тот же период времени в прошлом году, сообщает IRNA, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Объем добычи свинца и цинка в восьмом месяце текущего года составил 71 602 тонны, что на девять процентов меньше показателя за тот же месяц прошлого года.

По данным Геологической службы США, Иран обладает крупнейшими в мире запасами цинка, девятыми по величине запасами меди, десятыми по величине запасами железной руды, пятыми по величине запасами гипса и барита и десятыми по величине запасами урана.