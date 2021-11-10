Иран может рассмотреть Францию как посредника на переговорах по ядерной сделке

Власти Ирана считают, что Франция может сыграть более важную роль в качестве посредника на переговорах между США и Ираном по ядерной сделке, если займет более независимую позицию. Такую точку зрения выразил замглавы МИД Ирана Али Багери Кани в интервью газете Le Figaro, опубликованном в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хотя Россия или Китай ближе к нашим позициям, с момента моей сегодняшней встречи я могу судить, что Франция хочет играть гораздо более серьезную роль в этих переговорах", - заявил он, комментируя свою встречу с генеральным директором департамента политики и безопасности МИД Франции Филиппом Эррера, которая состоялась 9 ноября.

"Если Франция продемонстрирует более независимую позицию с этого момента, она усилит свою позицию государства-переговорщика", - сказал он.