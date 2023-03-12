В Иране сообщили об увеличении экспорта нефти на 190 млн баррелей в текущем году

Экспорт нефти из Ирана достиг максимального уровня с 2019 года, заявил в воскресенье министр нефти Исламской Республики Джавад Оуджи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Ирану за последние 11 месяцев текущего иранского 1401 года (21 марта 2022 г. - 19 февраля 2023 г.) удалось увеличить продажи нефти более чем на 190 млн баррелей по сравнению с минувшим годом.

"Сегодня мы достигли самых высоких показателей по экспорту нефти за последние четыре года. В этом году мы экспортировали на 83 млн баррелей нефти больше, чем в предыдущем", — сообщил министр.

По его словам, сегодня экспорт иранского газа увеличился на 15%. «После открытия 14-й фазы месторождения «Южный Парс» к производственным мощностям страны добавится один миллион тонн СУГ и этана», заключил он.