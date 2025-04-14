Стала известна дата визита Рафаэля Гросси в Тегеран

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Тегеран 16 апреля.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом местным СМИ заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Кязым Гарибабади.

По его словам, генеральный директор МАГАТЭ проведет переговоры в Тегеране с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи и председателем Организации по атомной энергии Мохаммедом Эслами.

Отметим, что в конце 2020 года иранский парламент, ссылаясь на введение санкций против Ирана, принял решение о реализации стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. Согласно решению иранского парламента, Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением, с 23 февраля. При этом механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.

Официальный Тегеран продолжает заявлять, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, и подчеркивает, что страна не стремится к созданию ядерного оружия.

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