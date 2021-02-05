Производство бытовой техники в Иране достигнет рекордного уровня в текущем году

Согласно официальному представителю Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана, производство бытовой техники в Иране достигнет рекордного уровня в текущем 1399 иранском календарном году (заканчивается 20 марта 2021), передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Кейван Гардан, директор департамента электротехнической и металлургической промышленности и управления бытовой техники министерства, сказал, что в соответствии с планами и предпринятыми усилиями, несмотря на продолжение санкций и пандемию коронавируса, в этом году будет произведен рекордный объем производства бытовой техники после победы Исламской революции (1979 г.).

На встрече владельцев отрасли с директорами Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли в области формулирования стратегии индустрии бытовой техники Ирана на горизонте 1404 года (март 2025 года - март 2026 года), чиновник сказал: «В этом году прогнозировалось, что производство вырастет на 30 процентов, достигнув рекордного уровня в 12 миллионов комплектов бытовой техники, но эта цель была достигнута уже к концу десятого месяца (19 января)».

Он указал на рынок бытовой техники соседних стран и региона стоимостью 37 миллиардов долларов, а также емкость внутреннего рынка в 5 миллиардов долларов и сказал: «Мы пытаемся занять больше места для нашей страны на этом рынке, создав условия».