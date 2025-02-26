Выросло производство молибденового концентрата на одном из предприятий Ирана

БАКУ /Trend/ - За 11-й месяц текущего иранского года (20 января -18 февраля 2025 года) производство молибденового концентрата на медном комплексе Сунгун в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана выросло на 39% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (21 января -19 февраля 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ директор иранского медного комплекса Сунгун Мохаммед Джафар Озмайи.

По его словам, за 11-й месяц на медном комплексе Сунгун было произведено 253 тонны молибденового концентрата.

Таким образом, за 11 месяцев (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года) было произведено 2,3 тысячи тонн молибденового концентрата, отметил представитель комплекса. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (21 марта 2023-19 февраля 2024).

Отметим, что медный комплекс расположен на медном руднике Сунгун в Иране. Он считается одним из крупнейших рудников Ирана и Ближнего Востока. Сообщается, что запасы рудника составляют более 5 миллиардов тонн.

Добавим, что, согласно заявлению Национальной компании медной промышленности Ирана, запасы меди в стране составляют 19 миллиардов тонн. Сарчешме и Сунгун считаются основными медными рудниками Ирана.