МИД: США не стоит рассчитывать на переговоры с Ираном

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что США после угроз с их стороны стоит забыть о переговорах с Ираном, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить с Ираном "настоящую сделку" по ядерной программе.

"Администрации Трампа следует забыть об односторонних переговорах, находящихся в тени угроз Ирану. США должны держаться в границах и осознать свою позицию в настоящий момент времени, а также должны приложить больше усилий, чтобы понять место и роль Ирана", — заявил Касеми, чье сообщение опубликовано на сайте министерства.

Это заявление прозвучало после обмена угрозами между Тегераном и Вашингтоном. Сначала иранский президент Хасан Роухани призвал США "не играть с огнем", предупредив, что в противном случае Вашингтон пожалеет об этом. В ответ Трамп написал в Twitter, что Иран столкнется с "невиданными последствиями", если продолжит угрожать США. На это представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Иран примет ответные меры, если США попытаются блокировать экспорт нефти из страны.

Ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а госсекретарь Майк Помпео сообщил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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