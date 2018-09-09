Лучшим актером Венецианского кинофестиваля признан Уиллем Дефо

9 сентября 2018 02:59 (UTC+04:00)

Американец Уиллем Дефо стал лучшим актёром Венецианского кинофестиваля за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности", передаёт РИА Новости.

Международный венецианский кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября на острове Лидо. В основном конкурсе участвует 21 картина.

Приз за лучший сценарий ушёл братьям Коэн за картину "Баллада Бастера Скраггса", спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссёр Дженнифер Кент за фильм "Соловей", премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актёр Байкали Ганамбарр за роль в этом же фильме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Фильм "Рома" Альфонсо Куарона стал победителем Венецианского кинофестиваля
Культура 8 сентября 22:53
Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля (ФОТО)
Стиль 30 августа 14:24
Фильм о Карабахской войне вошел в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля
Культура 25 июля 2014 15:34
Лента новостей
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 03:20
Трамп посоветовал Apple вернуть производство в США
США 01:27
В Салониках начались столкновения демонстрантов с полицией
Европа 00:15
В Мексике главу муниципалитета ранили перед принесением присяги
Другие страны 8 сентября 23:51
Фильм "Рома" Альфонсо Куарона стал победителем Венецианского кинофестиваля
Культура 8 сентября 22:53
Кыргызстан передал символ Всемирных игр кочевников Турции (ФОТО)
Турция 8 сентября 22:26
В Душанбе отметили годовщину независимости Таджикистана водно-спортивным зрелищем (ВИДЕО)
Таджикистан 8 сентября 21:59
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет роль культурного и политического моста между Европой и мусульманским миром
Политика 8 сентября 21:42
Жертвами ДТП в Танзании стали не менее 11 человек
Другие страны 8 сентября 20:45