Азербайджанская исполнительница стала победительницей конкурса кобызистов в Казахстане (ФОТО)

15 сентября 2018 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Солистка Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, исполнительница на кяманче Медина Шахгельдиева стала победительницей второго Международного конкурса кобызистов имени Тлепа Аспантайулы, который прошел в Астане (Казахстан), сообщает Trend Life. Конкурс посвящен 20-летию столицы Казахстана Астане.

В конкурсе среди исполнителей на струнно-смычковых народных инструментах, который прошел в концертном зале «Тлеп Кобыз Сарайы», приняли участие представители из 16 стран мира. Согласно правилам конкурса, в первом туре участники обязательно должны были исполнить один из кюев, таких как «Бақсы», «Аллам жар», «Толғау», во втором - произведения своей страны. Конкурс проводился по двум возрастным категориям – с 12 до 17 лет, и с 18 лет.

Организатор - благотворительный фонд «Тлеп». Цель конкурса - совершенствование исполнительского мастерства кобызистов, укрепление международных культурных связей, выявление наиболее одаренных и перспективных исполнителей, развитие исполнительства на струнных народных инструментах, а также пропаганда музыкального искусства Казахстана.

Кобыз - один из древнейших казахских народных инструментов, являющимся самым древним в мире смычковым инструментом. Одним из выдающихся кобызистов и композиторов, внесший большой вклад в развитие прародителя многих смычковых инструментов - кобыза - является Тлеп Аспантайулы (1757-1820).

(Автор: Вугар Иманов)

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