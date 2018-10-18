Музыка твоей души – шансон в вечернем Баку (ВИДЕО, ФОТО)

18 октября 2018 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Одним из популярных жанров в современном мире музыки по праву считается шансон. Такие песни любят за душевные тексты, жизненные истории, простоту и актуальность тем. Шансон - это песни с неповторимым стилем, очаровывающим своим языком, где воля и сила граничат с суровой реальностью, этот музыкальный жанр с 60-70-х годов стал неотъемлемой частью нашей культуры. Отдавая дань бакинской субкультуре и языковым традициям многонационального города, песни этого жанра исполняются на нескольких языках (азербайджанский, горско-еврейский, русский и пр.), а зачастую в одной песне используется несколько языков одновременно. Бакинский шансон стал не только неотъемлемой частью нашей эстрады, но и своеобразной визитной карточкой азербайджанской музыки за рубежом.

Этим запомнился очередной концерт “Şanson gecəsi” во Дворце Гейдара Алиева с участием популярных исполнителей шансона. Джейхун Бакинский, Хава Долев, Флора Эйвазова "Флоренция", Шакир Марданов, Шамиль Керимов, Олег Селин и Байрам Джалилов представили новые и полюбившиеся композиции бакинского шансона.

Музыка твоей души (шансон). Любовь… Это чувство вдохновляет и заставляет творить. Если бы не она - не было бы написано такое огромное количество песен. Переживания, эмоции, все это можно передать через музыку и слова. Вы всегда сможете найти те жизненные моменты, которые когда-то пережили, или те, что живут сейчас в вашей душе…

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(Автор: Вугар Иманов)

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