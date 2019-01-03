"Международное искусство надежды" в Баку выявит лучших (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 13 января состоится конкурс "Международное искусство надежды", организованный Союзом молодежи (СМА) и Ассоциацией танца (АТА) при поддержке министерства культуры Азербайджана и Jam Group, сообщает Trend Life.

Конкурс проводится в различных номинациях (фольклор, классика, эстрада, музыка, хор, шоу и мода) по возрастной категории: бейби (6 лет), дети (10 лет), юниоры (16 лет), подростки (16 лет и старше).

"Главная цель соревнования в том, чтобы подрастающее поколение развивалось и могло добиться успеха благодаря творчеству. Желаем всем участникам конкурса удачи. Надеемся, что в 2019 году все наши конкурсы, фестивали и концерты будут плодотворными", - отметил президент АТА и заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

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