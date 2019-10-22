Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)

22 октября 2019 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля прошел концерт квартета композитора, аранжировщика, тенор-саксофониста Юриана Хонинга, считающегося одним из лучших музыкантов Нидерландской школы джаза, сообщает Trend Life.

За свою карьеру Юриан записывался с такими именитыми джазовыми музыкантами как Пэт Метени, Пол Бли, Крейг Таборн, Курт Розенвинкель, Чарли Хейден. Юриан является трехкратным обладателем Грэмми, Эдисона и гастролирует по миру со своим 22-м альбомом Goldbrun, посвященным мультикультурализму Европы. Хонинг своей музыкой отстаивает ценности свободы и личностное право на индивидуальность.

Его стиль исполнения сочетает фольклорные традиции северных народов с фри-джазом. Волшебное звучание саксофона прекрасно дополняет импровизированный диапазон синтеза культур в ритм-секциях барабанов и перкуссий Йоста Лижбаарта. Альбом Goldbrun прозвучал в семи авторских джаз композициях, две из которых созданы в соавторстве с пианистом Вольфартом Бредероде и басистом Гулли Гудмундссоном, и посвящены знаковым героям из мифов и легенд народов Нидерландов.

Финальную композицию Юриан посвятил недавно почившему отцу, и это была дань традициям Джона Колтрейна с импровизацией на тему A Love Supreme. Музыка Юриана несет вознесения над всем массовым засильем всего однообразного и однотипного из окружающей действительности и оставляет надежду на жизнь романтизма в джазовой музыке.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции и Украины. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Ценности свободы и личностное право на индивидуальность. Фри-джаз для бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
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