Цицино Бичикашвили поддержала юных талантов Грузии и Азербайджана в период пандемии

БАКУ /Trend Life/ - Основатель проекта "World Harmony", президент организации Союз грузинского фольклора и классической музыки "Гармония" Цицино Бичикашвили (Грузия) обратилась со словами поддержки к юным азербайджанским музыкантам, сообщает Trend Life.

Напомним, что в 17-24 февраля 2020 года при совместной организации Союза грузинского фольклора и классической музыки "Гармония", проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək"​ (Поддержка молодежи), а также при поддержке министерства культуры Азербайджана в Баку состоялся III Международный конкурс молодых исполнителей классической музыки и фольклора "World Harmony".

"В Азербайджане у меня много друзей – директора и педагоги музыкальных школ, известные музыканты, юные таланты. Организовывая в Баку конкурсы и фестивали, всегда оказывала поддержку юным талантам. В этом году три юных музыканта из Азербайджана - Джамиль Садизаде, Абдульали Гусейнли и Туран Джафарзаде должны были принять участие в конкурсе пианистов в Турции, а я наполовину оказать им спонсорскую поддержку. В это время мы должны были находиться в Турции, там на 2-9 мая был запланирован фестиваль. Но ситуация с пандемией коронавируса в мире внесла свои коррективы. Пандемия – это несчастье для всего мира", - сказала она.

Как подчеркнула Бичикашвили, она очень надеется, что ситуации с пандемией разрешится, и она вновь будет иметь возможность организовывать фестивали и конкурсы.

"Я тоже нахожусь на карантинном режиме, из дома выхожу только за продуктами. Ждем, когда это все закончится, и у нас появится возможность проводить конкурсы и фестивали. У меня три мероприятия отменились из-за сложившейся ситуации. В июле месяце в Боржоми должен был состояться международный фестиваль. Из Азербайджана на этот фестиваль всегда приезжают очень талантливые дети. Но, что поделать, когда появится возможность, чтобы проводить конкурсы и фестивали мы пока не знаем. Может, в августе месяце смогу провести фестиваль в Боржоми, но пока конкретного ничего сказать не могу", - добавила основатель проекта "World Harmony".

Цицино Бичикашвили пожелала юным талантам Грузии и Азербайджана не унывать из-за сложившейся ситуации, а больше работать над собой, и совершенствовать свои способности.

"Детям хочу пожелать больше заниматься. Знаю, что и в Грузии, и в Азербайджане для детей проводят онлайн-уроки, и они с удовольствием занимаются. Конечно, все ждут конкурсов и фестивалей. Надеюсь, что скоро мы соберемся, у нас очень широкий дружеский круг. Благодаря общим усилиям мы это все наверстаем.

Слава Богу, мы успели провести в Баку III конкурс "World Harmony". Хочу поблагодарить всех, кто оказал поддержку в проведении этого мероприятия, мы провели грандиозных конкурс. Отдельные слова благодарности хочу адресовать директору Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народному артисту Азербайджана Мураду Адыгезалзаде, заслуженной артистке Азербайджана, директору Камерного оркестра имени Гара Гараева Наргиз Алиевой и координатору нашего проекта Айле Керимовой-Закари", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева )